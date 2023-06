Affaire du Fonds Marianne : le préfet Christian Gravel, responsable de sa gestion, démissionne

La mission a également "identifié des doublements de salaires", "certains mois", pour les deux principaux porteurs du projet - dont le président de l'USEPPM. Ce dernier, salarié à mi-temps sur ce projet, "exerçait en parallèle une activité d'entrepreneur en province", souligne l'IGA, qui détaille aussi des dépenses "non imputables" au projet, comme ces 11 abonnements téléphoniques mobiles, au lieu de deux nécessaires.

L'IGA a par ailleurs relevé "des irrégularités, susceptibles de revêtir le caractère d'infraction pénale et de faute disciplinaire". Par exemple, l'infraction de "faux et d'usage de faux", la liste des administrateurs versée au dossier de candidature ne mentionnant pas "l'identité d'un des porteurs du projet, pourtant administrateur". L'organisme note encore la possible infraction de "travail dissimulé" ou "l'éventualité d'une fraude fiscale". L'ensemble des faits et soupçons seront dénoncés à la justice.