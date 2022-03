McKinsey accusé d'optimisation fiscale : "Le cabinet paiera ce qu'il doit à l'État français", affirme Le Maire

"Cela fait cinq ans que je suis ministre de l'Économie et des Finances et l'un des grands combats que j'ai livré, c'est celui contre l'optimisation fiscale. Nous avons obtenu gain de cause au bout de cinq ans pour que tous les géants du numérique payent leur juste montant d'impôts à la France, McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet", a poursuivi le ministre, ajoutant : "McKinsey paiera ce qu'il doit aux contribuables et à l'État français. (...) Toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction générale des Finances publiques. C'est à elle de le faire de manière totalement indépendante. Elle le fera. McKinsey paiera".