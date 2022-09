Affaire Bayou : comment fonctionne la cellule d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes d’EELV ?

La cellule d’enquête et de sanction sur le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes d’EELV a été mise en place en décembre 2016, dans la foulée de l'affaire Denis Baupin, qui avait dû démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale face à des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Aujourd'hui, elle est composée de dix personnes élues par le Conseil fédéral, dont au moins cinq femmes. Cinq sont membres du Conseil fédéral, cinq sans mandat national interne, élus pour trois ans. Aussi, la cellule ne peut être composée de plus de trois membres issus de la même région et les candidats doivent se prévaloir de six mois d’ancienneté. "Chaque membre recevra obligatoirement une formation aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles et aux méthodes d’enquête", lit-on dans le règlement intérieur du parti.

Tout le monde peut saisir la cellule, et celle-ci peut s'autosaisir si elle a connaissance de faits relevant de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Les membres de la cellule sont tenus au secret. "La cellule est au travail mais elle a ses propres procédures en cours et il ne nous appartient pas de nous prononcer pendant que le travail n’a pas été mené à son terme", a d'ailleurs indiqué à TF1info l'un de ses membres.