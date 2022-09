Affaire Bayou : son avocate dénonce une "instrumentalisation" à des "fins politiques"

Au cours de sa présentation des faits - indiquant notamment que Julien Bayou et sa compagne se sont quittés en novembre 2021 et que se sont suivies depuis des "périodes de tensions, pressions, chantage, menaces et des moments plus apaisés" - Marie Dosé a surtout regretté la médiatisation de l'affaire par Sandrine Rousseau. Elle l'accuse même de l'avoir fait dans un but intéressé et politique. "Ce vulgaire déballage est indigne d’une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l’instrumentalisation du juste combat contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques. Personne n’ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d’année. L’ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades."