Affaire Julien Bayou : la direction d'EELV "réaffirme sa confiance" dans la cellule interne

A l'issue de cette réunion, le bureau exécutif a renouvelé sa "confiance" dans la cellule interne, dont le travail a été critiqué par l'avocate de Julien Bayou, et par plusieurs responsables politiques extérieurs. Le secrétaire national adjoint Jérémie Crépel, qui remplace temporairement Julien Bayou conjointement avec Léa Balage, a fait part de "notre fierté de recueillir la parole des victimes et de traiter avec sérieux les violences sexistes et sexuelles alors que d’autres choisissent de les ignorer".

Il a également souligné que "la possible nécessité d'externaliser toutes ou une partie des enquêtes (était) sur la table", mais a salué l'abnégation des membres de cette cellule, "instance disciplinaire de notre mouvement chargée de proposer des sanctions internes". Il a aussi confirmé qu'un audit "par un organisme externe indépendant", prévu bien avant l'affaire, "sera fait". La direction a décidé de ne pas remplacer Julien Bayou à deux mois de la fin de son mandat. Une "direction collégiale" va assurer la transition jusqu'au prochain congrès fédéral, qui doit se tenir en décembre.