Affaire Bayou : Sandrine Rousseau juge "extrêmement problématique" l'enquête de "Libération"

Selon une enquête du quotidien, l'ancien Secrétaire national du parti EELV vivait depuis trois ans sous la pression d'un collectif féministe informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations avec les femmes, allant jusqu'à interroger ses anciennes compagnes. Toujours selon Libération, l'une des femmes membres de la cellule chargée de traiter les signalements de violences sexuelles et sexistes dans le parti, et qui instruit actuellement le cas de Julien Bayou, fait également partie de ce groupe informel ayant ciblé la vie privée du député de Paris.