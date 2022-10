Affaire Bayou : son ex-compagne sort du silence

Très vite, Julien Bayou lui aurait menti et aurait joué sur ses traumatismes, accuse celle qui considère aujourd'hui avoir été sous emprise. Des "contradictions", qui rendent Agathe folle, la mettant dans une situation d'humiliation et d'impuissance, confrontée à la froideur, l'absence de réponses et d'empathie de Julien Bayou. Pour expliquer leur relation devenue difficile, le député l'aurait décrite comme "bipolaire" auprès d'un proche.

En 2021, alors que Julien Bayou est candidat pour les régionales d'Île-de-France, Agathe découvre par exemple que l'un des soutiens à la liste de son compagnon est un homme qu'elle accuse de l'avoir violée quelques années plus tôt. Quand elle lui demande d'exclure cet homme de sa liste de soutien, Julien Bayou refuse. Il lui confirme "avoir vu" le nom de cet homme sur sa liste, mais "avoir oublié d'enlever son nom", lui expliquant qu'il est trop tard.