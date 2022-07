Polémique McKinsey : le montant des missions des cabinets de conseil va être plafonné

Mais ces différentes mesures vont-elles réellement changer les choses ? Dans un rapport très critique publié en mars 2022, la sénatrice Eliane Assassi (groupe CRCE à majorité communiste) et Arnaud Bazin (Les Républicains) affirmaient que le coût de la plupart des missions de conseil se chiffrait en règle générale en dizaines ou centaines de milliers d'euros, soit bien en dessous du nouveau plafond de 2 millions. Ce document avait notamment mis en évidence des liens supposés entre Emmanuel Macron et l'entreprise McKinsey dont la filiale française n'a jamais payé d'impôts.

Au total, sur la période 2018-2022, ce sont plus de 226 millions (hors taxes) qui ont été dépensés par l'Etat en prestations de conseil "en stratégie, en organisation et en efficacité opérationnelle", a détaillé Stanislas Guerini à l'AFP. Dans le cadre des nouvelles règles, l'Etat souhaite limiter ses dépenses de conseil à 150 millions d'euros entre 2023 et 2027, "avec un plafond maximum de 200 millions d'euros en cas de besoin".