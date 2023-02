Épinglé pour "favoritisme", Olivier Dussopt veut "aller au bout" de la réforme des retraites

"Comme citoyen et personne privée", il souhaite "continuer à avancer et à rappeler que quatre des cinq reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusation de corruption". "Tout ce que j'ai fait s'est inscrit dans un seul objectif pour ce qui concerne la ville d'Annonay, c'est de faire en sorte de tenir une promesse de campagne, passée en régie, et de faire en sorte de baisser le tarif de l'eau pour les Annonéens. C'est ce qui s'est passé", a expliqué l'ancien maire d'Annonay. Olivier Dussopt a enfin contesté l'idée d'un "arrangement". "Il n'y a pas d'arrangement et je continuerai à le démontrer", a-t-il affirmé.

Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt avait été ouverte contre Olivier Dussopt, à propos de deux lithographies du peintre Gérard Garouste qui lui avaient été offertes par une entreprise en 2017, alors qu'il était député-maire d'Annonay. L'enquête devait vérifier de possibles faits de "corruption" et de "prise illégale d'intérêt".