Sophia Chikirou divise La France insoumise, des députés lui demandent des comptes

Quelques heures avant la diffusion, auprès de l'AFP, la députée de Paris Danièle Simonnet avait osé réclamer des explications. "Des explications de Sophia et du mouvement doivent être données à l'ensemble des militants passés et présents qui sont impliqués dans ces campagnes et dans le mouvement", déclarait-elle. À propos des méthodes de management de sa collègue, elle arguait : "On a des principes, c’est la lutte contre le harcèlement moral, tous les collaborateurs et anciens collaborateurs de quelque député que ce soit doivent savoir que notre groupe doit être à leur côté et notre mouvement aussi". "Ce n'est pas par les petites phrases très brutales qu'on facilite la préservation de cette unité", estimait-elle aussi, réagissant à la comparaison effectuée la semaine dernière par Sophia Chikirou entre Fabien Roussel et Jacques Doriot, ancien leader du PCF devenu collaborationniste.

La députée a affirmé ces opinions en interne, lors d'une réunion du groupe LFI à l'Assemblée mardi. Son collègue Alexis Corbière est allé dans le même sens, indique l'AFP. L'élu de Seine-Saint-Denis, avec Raquel Garrido, Clémentine Autain ou François Ruffin, fait partie des "frondeurs", tous appartiennent au clan des poids lourds en désaccord avec les instances dirigeantes, notamment depuis l'affaire Adrien Quatennens. Sophia Chikirou aurait joué un grand rôle dans le retour dans les médias et au sein du groupe LFI du député condamné pour avoir frappé sa femme.