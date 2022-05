Quelles sont les instances de contrôle des partis politiques dans les affaires de violences sexuelles ?

Interrogé sur les moyens existants sur les violences sexistes et sexuelles, LR nous indique simplement que si un cas se présente, il appartient à la direction générale et aux ressources humaines d’être saisies. Les signalements, eux, doivent être transmis au secrétaire général, Aurélien Pradié. Contacté, ce dernier nous explique avoir eu affaire à trois situations, qui ont toutes donné lieu à des procédures internes et des suspensions. Parmi celles-ci, le cas médiatisé en 2020 d’Aurane Reihanian, président des Jeunes Républicains, accusé d’agressions sexuelles par deux femmes. Ce dernier avait été suspendu un temps avant d'être investi pour les municipales. Aujourd'hui, il est candidat aux législatives, dans la 4e circonscription de l’Ain.

"Quand on me saisit, on me saisit vraiment. J’ai un mail dédié", se scandalise par ailleurs le député LR, faisant référence au signalement qu’a émis l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politiques au sujet de Damien Abad. Aurélien Pradié affirme ne jamais avoir été saisi "en dehors de ces trois affaires". Et dit ne pas croire à un "organe procédural" pour traiter de ces questions en interne. "Dans un parti politique, la parole est extrêmement difficile à libérer."