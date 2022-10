Affaires Quatennens et Bayou : François Ruffin plaide pour l'instauration d'une "charte nationale"

Concernant l’avenir d’Adrien Quatennens, qui a quitté ses fonctions de coordinateur du parti, il estime qu’il est encore trop tôt pour envisager un retrait total de vie publique. "Je ne crois pas que ce soit là dans l’urgence, quand il y a le feu, que l’on doit se demander si un homme doit quitter la vie publique définitivement ou non. Je pense qu’on peut se donner un point de suspension, le temps que les esprits s’apaisent. Adrien ne va pas revenir dans la vie publique immédiatement", avance-t-il. "Tout le monde commet des erreurs. Est-ce que c’est un motif pour être éliminé de la vie publique ?", questionne le député LFI.

Sur la surveillance dont a fait l’objet l’ex-secrétaire national d’EELV Julien Bayou, accusé lui de violences psychologiques sur une ex-compagne, le député de la Somme la juge "inacceptable". "Pourquoi on bascule tous azimuts dans une forme d’inquisition ? Parce qu’il y a eu un laisser-faire", juge François Ruffin, avant de poursuivre. "Je reçois des témoignages, évidemment, ça se passe dans des sociétés d’assurances, des show-rooms, des usines. Ils s’agit aujourd’hui de savoir comment on sort de ça massivement et pas seulement pour les petits cas emblématiques".