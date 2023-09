Afflux de migrants à Lampedusa : Gérald Darmanin convoque une réunion vendredi à Beauvau

Plus de 5000 personnes ont débarqué mardi sur les côtes italiennes, presque exclusivement à Lampedusa, et près de 3000 mercredi, selon le ministère italien de l'Intérieur. Le centre d'accueil, construit pour héberger moins de 400 personnes, est débordé. La commune a déclaré l'état d'urgence local et des tensions ont éclaté mercredi lors de la distribution de nourriture par la Croix-Rouge italienne, qui gère le centre d'accueil.