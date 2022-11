Afrique, immigration... des thèmes récurrents sur les réseaux sociaux du député RN Grégoire de Fournas

Désormais inaccessible, ce message n'est pas isolé. On en retrouve d'autres toujours en ligne qui traduisent la véhémence de l'élu sur les questions migratoires. "En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. On accueille toute l'Afrique ?!", lançait-il en réponse à un post de son confrère LR Julien Aubert. Quand la préfecture de Gironde a souhaité la bienvenue à des Ukrainiens arrivés en Aquitaine pour fuir le conflit en postant un cliché les montrant à la sortie d'un bus, Grégoire de Fournas n'a pas manqué de réagir au fait que plusieurs des personnes accueillies étaient noires. "Les Ukrainiens d'Afrique ?" interrogeait-il. Lors de la crise diplomatique de janvier entre la France et le Mali, le représentant du RN souhaitait une réponse ferme : "Il faut expulser tous les Maliens de France !", assurait-il, sans se préoccuper du fait qu'une large majorité d'entre eux sont présents sur notre sol en toute légalité, et que le droit interdit de les contraindre à quitter le territoire.

Les débats autour de l'esclavage et de la responsabilité de la France l'irritent : "Assez de la repentance !", peste Grégoire de Fournas sur son compte Twitter. Dans un autre contexte, il a aussi sous-entendu que la RATP avait volontairement évité de représenter des personnes noires sur des affiches dénonçant la fraude. Sur Facebook, des publications peuvent aussi prêter à polémique. Un message s'accompagne par exemple d'une photo prise lors d'une manifestation, sur laquelle des militants affichent le message suivant : "immigration ➞ terrorisme".

On retrouve d'anciens messages où l'élu s'en prend à des dirigeants "obnubilés" par le "multiculturalisme". Et interroge : "Devons-nous accueillir le milliard d'africains qui veulent venir en France pour des raisons économiques ? Moi, je dis que non parce que nous ne le pouvons pas et que les Français ne le veulent pas." En marge d'un appel à "renvoyer les Algériens en Algérie", Grégoire de Fournas déplore aussi le nombre de prénoms à consonance étrangère sur une liste d'appel en classe. "Bonne rentrée au petit Lucas, en espérant qu'il parvienne à s'intégrer !", lance-t-il avec ironie, accompagnant sa publication du mot-clé "#grandremplacement", suggérant qu'il adhère à cette théorie du complot aux accents xénophobes et racistes, popularisée par l'extrême-droite depuis désormais plus de 10 ans.