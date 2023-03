Âge, contrôles et casque : le plan du gouvernement pour réguler l'usage des trottinettes électriques

Clément Beaune se dit également prêt à "durcir les contraventions" contre ceux qui roulent à deux (35 euros actuellement). "C’est interdit et c’est la cause d’un accident grave sur cinq", a-t-il souligné, le ministre ne souhaitant toutefois pas retenir l’obligation du port du casque. La raison : "Pour qu’une obligation soit efficace, elle doit pouvoir être contrôlée et cela concernerait un nombre immense de cas. Si vous le faites pour la trottinette, la cohérence exige que vous le fassiez pour le vélo". Plutôt qu'interdire, le gouvernement fait donc le choix de la régulation. Pour rappel, entre 2019 et 2021, le nombre d’accidents mortels impliquant des trottinettes électriques a bondi de 120 %.