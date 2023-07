Agent de la BAC en détention : la gauche s'indigne après les propos du patron de la police

L'ensemble de la Nupes a uni ses voix pour appeler dans un communiqué "au rétablissement de l'ordre républicain dans la police et au respect de l'état de droit". Ils dénoncent une prise de parole de Frédéric Veaux et Laurent Nuñez "extrêmement grave et inquiétante", "rendue possible par l'absence de réaction de l'autorité politique". "Ce qui se passe sous nos yeux est extrêmement dangereux et inquiétant pour le respect de l'état de droit et les fondements de notre démocratie", écrivent La France insoumise, le PS et EELV. Le PCF n'a pas signé ce communiqué, mais a appelé le chef de l'État à condamner "les propos inadmissibles du directeur général de la police nationale".

Cette affaire est une nouvelle illustration du clivage droite/gauche à propos de la police. Car dans le même temps, quand Renaissance se fait plutôt discret sur le sujet, la droite soutient les agents et leur hiérarchie. "Les policiers ne peuvent se contenter du 'en même temps'. (...) Ils méritent un soutien clair et sans ambiguïté", a estimé le président des Républicains Eric Ciotti. Frédéric Veaux "a raison", a tweeté le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. "Un policier ne devrait pas être incarcéré avant son procès. Le contrôle judiciaire devrait suffire, en particulier lorsque les infractions présumées ont été commises dans un contexte d’hyperviolences contre la police."