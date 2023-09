Agnès Buzyn défend dans son livre sa mobilisation contre le Covid et regrette ses alertes restées lettre morte

Le livre de 500 pages contient ainsi nombre de SMS envoyés à Edouard Philippe et au chef de l'État. À travers eux, Agnès Buzyn défend sa gestion de la crise, soulignant par exemple qu'elle est "la première en Europe, et peut-être même dans le monde, à avoir commandé des masques". "Je suis la première ministre au monde à faire une conférence de presse sur le Covid", ajoute-t-elle encore dans ce livre.

Mais ces alertes ne sont pas entendues, souligne l'ancienne ministre. "J'ai l'impression que personne n'y croit et c'est aussi une période de doute", a estimé Agnès Buzyn, qui a assuré la promotion de son livre sur France Inter, ce mercredi 27 septembre. En quittant son ministère pour reprendre au pied levé la candidature de la majorité à la mairie de Paris, elle fait part de son déchirement, mais décrit également "l'absence de soutien" de la majorité face aux attaques qu'elle a subies.

"C'est pour moi une période d'extrême mobilisation", insiste encore Agnès Buzyn sur France Inter. Même en pleine campagne municipale, alors qu'elle a laissé son ministère à Olivier Véran, elle continue d'envoyer des SMS au couple exécutif. "Je continue de vous demander de tout arrêter comme en Italie, le plus vite possible", envoie-t-elle ainsi au président le 13 mars, alors que l'épidémie est devenue incontrôlable de l'autre côté des Alpes. "Édouard, vous êtes en dehors de la plaque, complètement, et si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement, car nous avons quinze jours de retard", envoie-t-elle encore au Premier ministre de l'époque le 16 mars.