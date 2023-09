"Interrogez-nous" : le gouvernement lance l'appli Agora pour "dialoguer" avec les Français

"Les Français aiment la politique, en parlent beaucoup et plébiscitent de plus en plus des mécanismes de démocratie directe", a relevé le ministre. "À mesure qu'ils sont de moins en moins nombreux à aller voter, ils sont de plus en plus nombreux à considérer que si on les interroge directement, ils iront voter", a-t-il développé. C'est en ce sens qu'est née "Agora" : "Les gens vont pouvoir venir s'exprimer, juger, proposer, etc.", a mis en avant Olivier Véran. L'outil a été conceptualisé par Grégoire Cazcarra, le fondateur de l'application Elyze, surnommée le "Tinder" de la présidentielle lors de l'élection 2022, proposant aux internautes de trouver le candidat qui leur convient le mieux.