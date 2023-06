Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc agressé "par des membres de l'ultra-gauche" mercredi soir

"Je ne peux que condamner encore une fois la violence, les insultes, les jets de projectile et l'affrontement physique de ces groupuscules", a écrit Jean-Luc Moudenc dans la soirée, sur Twitter. "Je remercie les forces de l'ordre pour leur intervention rapide alors que la situation empirait et que les menaces étaient devenues des actes. J'apporte mon soutien aux collègues élus choqués et blessés."