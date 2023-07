Que contient le plan du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux élus ?

En 2022, 2265 plaintes et signalements pour violence verbale ou physique envers des élus ont été recensées, en hausse de 32% par rapport à 2021, selon le ministère de l'Intérieur. Mais "on observe une légère baisse" depuis le début de l'année 2023, a indiqué Dominique Faure. "1241 procédures ont été ouvertes. Dans 72% ce sont des maires, et même 87% si on élargit aux conseillers municipaux", a-t-elle ajouté.