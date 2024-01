Le RN a-t-il voté en faveur d'un accord de libre-échange au Parlement européen ?

Le Rassemblement national se positionne largement contre tout accord de libre-échange portant sur l’agriculture. Il est pourtant reproché à ses eurodéputés d’avoir voté en faveur d'un accord avec la Nouvelle-Zélande.

La détermination du monde agricole ne faiblit pas malgré les annonces récemment faites par le gouvernement. L’une des raisons de cette colère se joue à Bruxelles et à Strasbourg, illustrée par des accords de libre-échange que conclut l’Union européenne avec plusieurs pays, comme la Nouvelle-Zélande. Si la position affichée du Rassemblement national (RN) est de s’opposer à ces traités, il lui est reproché de voter en coulisses en leur faveur.

Un accord sur les droits de douane

"Le RN vient de voter au Parlement européen la ratification de l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et la Nouvelle-Zélande pour importer des produits agricoles que l’on produit déjà ici", accuse un assistant parlementaire proche de LFI, tandis que l’agriculteur et militant Cédric Herrou assure que "le RN tente de récupérer la colère des agriculteurs alors que sa majorité parlementaire a voté pour l’accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande".

Si l’accord commercial entre l’UE et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) est au cœur de la contestation, un autre accord a bien été ratifié par le Conseil de l'Union européenne en novembre dernier. Il s’agit donc du traité entre les pays européens et la Nouvelle-Zélande, qui prévoit la fin des droits de douane sur plusieurs produits néozélandais (kiwis, poisson ou miel) et, en contrepartie, sur des exportations européennes (pièces de moteur, produits pharmaceutiques ou chocolat). Un accord de libre-échange "négocié par la Commission européenne pendant quatre ans", selon Vie Publique, et finalement voté par le Parlement européen, réuni en séance plénière à Strasbourg.

15 députés RN contre

Voilà pour le contexte. Mais comment ont voté les députés RN ce jour-là ? Ces derniers sont 18 à siéger au Parlement européen, inscrits sous l’étiquette Identité et démocratie. Un groupe composé au total de 59 élus d’extrême droite : les Français du RN donc, mais aussi les Italiens de la Ligue du Nord ou les Allemands de l’AfD. Le 22 novembre, jour où le texte a été présenté à Strasbourg, les 15 membres du RN présents ont voté contre, d’après ce procès-verbal. Les trois autres (Dominique Bilde, Annika Bruna et Jean-François Jalkh) n’assistaient pas à la séance plénière et leurs noms ne figurent donc pas dans la liste de présence des eurodéputés.

Cependant, 31 députés du même groupe ont voté pour cet accord commercial, parmi lesquels on compte de nombreux membres de la Ligue du Nord. Par ailleurs, cinq élus Identité et démocratie se sont abstenus. Les députés français du RN qui se défendent de s’être prononcés en faveur de l’accord entre l’UE et la Nouvelle-Zélande disent vrai, bien qu’ils omettent de préciser que la majorité de leur groupe l’a voté.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.