Darmanin annonce un projet de loi sur l'Aide médicale d'État pour "début 2024"

Gérald Darmanin a annoncé aux députés la présentation d'un projet de loi dédié à l'Aide médicale d'État au début de l'année 2024. "Nous venons d'écrire aux présidents des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour nous engager clairement dans cette voie", a-t-il déclaré. Le gouvernement veut se baser sur les conclusions du rapport Stefanini-Evin.

La main tendue de Gérald Darmanin n'aura pas été suffisante. Avant l'adoption de la motion de rejet par les députés, pour essayer de convaincre les parlementaires LR de ne pas voter en sa faveur, le ministre de l'Intérieur avait tenté une opération séduction en promettant de présenter au début de l'année 2024 un projet de loi dédié à l'Aide médicale d'État. "Le gouvernement s'engage dans les tous prochains temps, dès le début de l'année 2024, à répondre aux exigences et aux questions posées par les sénateurs, comme une évaluation et une réforme de l'Aide médicale d'État (AME)", avait-il assuré à la tribune.

"Nous venons d'écrire, avec le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, aux présidents des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour nous engager clairement dans cette voie et annoncer le dépôt de textes qui permettent la réforme de cette Aide médicale d'État directement inspirée par le rapport de messieurs Stefanini-Evin", avait-il complété. Les sénateurs avaient adopté dans le projet de loi immigration une suppression de l'AME et son remplacement par une Aide médicale d'urgence plus restrictive. Cet ajout avait été supprimé par l'Assemblée nationale en raison d'un risque de cavalier législatif qui aurait très probablement été censuré par le Conseil constitutionnel.

Une entente LR / majorité ?

Mais le gouvernement s'était toujours engagé à revoir ce dispositif d'aide aux étrangers en situation irrégulière à la lumière des conclusions du rapport commandé à Patrick Stefanini et Claude Evin.

Dans leurs conclusions rendues la semaine dernière, ils proposent d'instaurer certaines restrictions et contrôles supplémentaires, mais ne remettent absolument pas en cause ce système vilipendé à droite et à l'extrême droite ni ne prônent sa refonte totale. Alors, LR et majorité présidentielle arriveront-ils à s'entendre à ce sujet ?