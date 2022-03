Alain Krivine, ancien candidat à la présidentielle et figure de l'extrême gauche, est mort

"Je t'entends encore dire que la plus belle manière de célébrer la mémoire des disparus est de perpétuer leur combat.(...) Le faire sans toi n'aura plus jamais la même saveur", a réagi sur Twitter Olivier Besancenot qui milita à la LCR puis au Nouveau parti anticapitaliste (NPA) aux côtés d'Alain Krivine. "Émotion et chagrin. Une pensée affligée à sa famille et salut fraternel à tout le mouvement trotskiste", a déclaré le candidat Insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon.