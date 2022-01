Alexis Corbière : "Jean-Luc Mélenchon est nettement le candidat de la gauche et de l'écologie", pour les jeunes

Si Jean-Luc Mélenchon n'était pas plébiscité en avril prochain par l'électorat français, le sera-t-il au moins par la jeunesse ? C'est en tout cas ce que veut croire le porte-parole de sa campagne présidentielle Alexis Corbière. Commentant les résultats du sondage Ifop pour LCI sur les intentions de vote des 18-30 ans, l'élu de Saint-Denis a noté ce mercredi que son candidat était le plus plébiscité à gauche parmi cette tranche d'âge. "Une part significative de la jeunesse, plus importante même que sur l'ensemble de la société, vote Jean-Luc Mélenchon et il est nettement le candidat de ce qu'on appelle la gauche et l'écologie", a souligné le député.