Alexis Kohler mis en examen : qu'est-il reproché au secrétaire général de l'Élysée ?

Voilà des années qu’il existe une "affaire Kohler", et que le secrétaire général de l’Élysée est dans le viseur du Parquet national financier (PNF). À l’été 2018, déjà, ce dernier avait ouvert une enquête après un dépôt de plainte de l'association anti-corruption Anticor. Une plainte qui faisait elle-même écho à la publication d'un article de Mediapart dénonçant des liens familiaux et professionnels étroits entre le numéro 2 de l’Élysée et l’armateur italo-suisse MSC, client important des chantiers navals de Saint-Nazaire, STX France. L'armateur a notamment joué un rôle essentiel dans les discussions sur l'avenir des chantiers navals au cours des dernières années.