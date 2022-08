Que va faire Emmanuel Macron en Algérie ?

Ainsi, vendredi, il aura un "long échange" avec de jeunes entrepreneurs à Alger et ira aussi à la rencontre de jeunes à Oran, deuxième ville du pays, à l'occasion d'une démonstration de breakdance. Au cours de sa visite, le chef de l'État entend également "poursuivre le travail d'apaisement des mémoires". Il se rendra toujours vendredi au cimetière Saint-Eugène à Alger, où reposent nombre de Français nés en Algérie, mais ce n'est "pas l'objectif premier de cette visite", fait observer l'Elysée.

Côté économique, le gaz ne sera pas au centre des discussions, assure Paris, même si les Européens, pressés de réduire leur dépendance aux approvisionnements russes dans le contexte de guerre en Ukraine, se tournent de plus en plus vers l'Algérie.

Les deux présidents, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, s'entretiendront par ailleurs de la situation au Mali, d'où l'armée française vient de se retirer, et plus largement au Sahel ainsi qu'en Libye. L'Algérie joue un rôle central dans la région en raison de son poids diplomatique et de ses milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye. Le président français abordera aussi "en toute franchise" l'influence croissante de la Russie dans la région, notamment au Mali, a indiqué l'Elysée, en pointant les "différences d'approche" avec Alger, aux liens étroits avec Moscou.