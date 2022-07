Allocation adultes handicapés : pourquoi 45.000 bénéficiaires pourraient y perdre avec le nouveau calcul

À l'unanimité moins une voix, l'Assemblée nationale a voté la déconjugalisation de l'Allocation adultes handicapés (AAH) dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 juillet. Avec cette mesure, réclamée de longue date par les oppositions et les associations, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'allocation. Selon des évaluations menées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), 160.000 personnes vont voir leur allocation augmenter de 300 euros en moyenne. Mais à l'inverse, 45.000 personnes pourraient être lésées. Pourquoi ?