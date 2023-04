Allocution d'Emmanuel Macron : travail, justice et progrès au programme des 100 prochains jours du gouvernement

Se projeter dans le futur et tourner la page des retraites. C'est ce qu'a souhaité faire le président de la République, ce lundi soir, en détaillant aux Français les trois chantiers qui occuperont le gouvernement ces cent prochains jours. Emmanuel Macron a dit vouloir "reconstruire et retrouver l'élan de notre nation" en ouvrant ou reprenant "trois grands chantiers", à savoir le travail, "la justice et l'ordre républicain et démocratique" et le "progrès pour mieux vivre".

Des chantiers qu'il avait déjà annoncés et évoqués comme prioritaires, mais sur lesquels il ne s'est pas montré plus concret ce soir. La Première ministre doit les présenter plus en détail la semaine prochaine, a annoncé Emmanuel Macron.