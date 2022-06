Emmanuel Macron confirme des mesures sur le pouvoir d'achat et le climat "dès cet été"

Dans le planning initial du gouvernement, la loi sur le pouvoir d'achat devait être présentée début juillet à l'Assemblée nationale. Elle contient notamment la prolongation du "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de l'électricité, la remise à la pompe sur le carburant ou l'augmentation du plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

"Ces progrès ne sauraient être financés ni par plus d’impôts ni par plus de dette budgétaire et écologique", a ajouté le président. "C’est pourquoi notre pays, plus que jamais, a besoin de réformes ambitieuses pour continuer de créer plus de richesses, plus de travail et innover davantage."