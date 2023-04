Allocution d'Emmanuel Macron lundi : la loi sur les retraites promulguée, que peut dire le chef de l'État ?

"Reprendre la main", voilà le mot d'ordre. Ce lundi, à 20h, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français lors d'une allocution, la première depuis la crise née de la réforme des retraites, trois jours après avoir promulgué officiellement la loi. Un discours solennel pour relancer son quinquennat, un an après sa réélection, et après plus de trois mois durant lesquels le sujet des retraites a cristallisé les débats.

"Il est important qu'il reprenne la main", expliquait vendredi à l'AFP un conseiller ministériel selon qui le chef de l'État, "hyper impliqué" après s'être imposé une posture en retrait depuis le début de l'année, "a envie d'en découdre". Que va-t-il pouvoir annoncer ?