Que retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron après les législatives ? L’analyse d’Adrien Gindre

Pour résumer, selon Adrien Gindre, le président, avec cette allocution, s’achète du temps supplémentaire, en donne aux oppositions et prend les Français à témoin. "Mais il n’a pas trouvé semble-t-il la baguette magique qui lui permettrait d’élargir sa majorité et d’apaiser ses difficultés", fait-il remarquer sur le plateau de TF1. Face à une situation inédite, et sans solution, le Président de la république s’envole jeudi 23 juin à Bruxelles pour un Conseil européen. Il demande d’ici son retour aux groupes de l’Assemblée de clarifier leurs positions.