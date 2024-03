De son passé de résistant à sa carrière politique, quatre choses à savoir sur Philippe de Gaulle

L'amiral Philippe de Gaulle est décédé à 102 ans, dans la nuit de mardi à mercredi. Fils du général de Gaulle, il s'était engagé durant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France de la présence nazie. Il connut aussi une importante carrière politique.

Son visage rappelle celui de son illustre père. L'amiral Philippe de Gaulle, fils du général, est décédé dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 mars, à l'âge de 102 ans. Le militaire, au rôle important durant la Seconde Guerre mondiale, est toujours resté dans l'ombre de son père, malgré une grande carrière au sein de la marine, puis en tant que parlementaire. Ce mercredi, le président de la République, Emmanuel Macron, lui a rendu hommage sur le réseau social X, saluant "un siècle de bravoure française".

Qui était Philippe de Gaulle ? TF1info a sélectionné quatre choses à savoir sur son parcours hors normes.

Un résistant face à l'occupation nazie

En 1940, à 18 ans, Philippe de Gaulle rejoint l'Angleterre pour se rapprocher de son père, le général de Gaulle, parti à Londres pour amorcer la Résistance face au régime nazi d'Adolf Hitler, qui vient tout juste d'envahir une grande partie de la France. Le jeune homme s'engage dans les Forces navales françaises libres. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa lutte contre l'invasion allemande fut totale. Durant l'été 1944, il débarque à Utah Beach avec la deuxième DB (division blindée) à Utah Beach, deux mois après les Alliés qui ont sécurisé la zone.

Les troupes emmenées par le général Leclerc parviennent jusqu'à Paris. Le principal fait d'armes de Philippe de Gaulle ? Avoir obtenu la reddition de centaines de soldats allemands, retranchés au sein du bâtiment de l'Assemblée nationale, le palais Bourbon, dans la capitale. "J’étais entouré de 400 Allemands avec leur bazooka, derrière des sacs de sable, j’ai réalisé à ce moment-là que j’allais louper le reste de ma vie, se souvenait-il en 2019, selon des propos rapportés par Le Monde. Ils auraient pu me faire disparaître dans la cave."

Après s'être battu, en tant que fusilier marin, durant la Seconde Guerre mondiale, Philippe de Gaulle gravit les échelons dans la Marine sur différents terrains d'opérations, jusqu'à devenir amiral. Il met un terme à sa carrière militaire en 1982.

La politique, sa seconde vie

Après son parcours militaire, Philippe de Gaulle s'engage cette fois en politique, au sein du RPR de Jacques Chirac. Il sera élu sénateur de 1986 à 2004. "Même si le cliché du sénateur qui somnole après les repas est désuet, ce n’était plus la Marine, quand je courais partout", avait-il commenté avec malice à ce sujet dans Paris Match, en 2020. Aussi impliqué au sein du Conseil de Paris et du Conseil régional, il ne fera toutefois pas de coup d'éclat durant ses différents mandats. Au sein du palais du Luxembourg, il s'était spécialisé autour des questions de défense.

Une vie passée dans l'ombre du Général

Depuis sa jeunesse, Philippe de Gaulle doit composer avec le parcours hors normes de son père. Le militaire, puis homme d'État à l'initiative de la création de la Vᵉ République, cultive une certaine distance avec son fils. Il se montre plus dur avec son aîné qu'avec ses deux filles. Le Général refuse notamment d'octroyer à son fils quelconque récompense pour ses actes de bravoure durant la guerre, par peur d'être accusé de népotisme. De ce fait, Philippe de Gaulle ne devint jamais Compagnon de la Libération, pas plus qu'il ne reçut la médaille de la Résistance.

À la mort de Charles de Gaulle, en 1970, Philippe de Gaulle emploie une formule toute trouvée pour définir sa relation avec son père. "Voici donc la fin d'un des plus grands hommes de France et d'un père qui m'a souvent donné l'impression qu'il aurait aussi bien sacrifié son fils que lui-même à son destin historique", indique-t-il, selon des propos rapportés par Le Figaro. "Je lui étais semblable, dans le petit", avait-il ajouté dans un de ses livres, toujours au sujet du "grand Charles".

Le gardien de l'héritage familial

Après la mort de son père, Philippe de Gaulle a pris les devants pour faire perdurer l'ensemble de l'héritage familial. C'est lui qui hérite de la maison de Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne). Il rédige aussi plusieurs livres, dont des Mémoires, où l'on retrouve sa vision du gaullisme.

Avec sa sœur, il obtient aussi les droits d'auteur littéraires des œuvres de son père et tente même d'aller plus loin, en consignant l'ensemble des documents manuscrits de l'homme du 18 juin dans une collection chez une maison d'édition. Entre 2003 et 2004, son livre De Gaulle : mon père, rencontra aussi un joli plébiscite du public. Une façon de plus d'évoquer la figure paternelle historique, qu'il a côtoyé tout au long de sa vie.