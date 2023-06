Bernard Cazeneuve présente son mouvement et fait un pas vers une candidature à la présidentielle

Bernard Cazeneuve semble faire un pas de plus vers une possible candidature à la présidentielle de 2027. L'ancien Premier ministre a souhaité, samedi 10 juin, renouer avec une "gauche sans décibel, mais avec des solutions", dans un long discours de conclusion de son mouvement La Convention. "C'est la gauche de gouvernement qui change la vie que vous cherchez à faire revivre", a déclaré Bernard Cazeneuve devant environ 2000 personnes, avant de se lancer dans un discours en forme de pré-candidature à la présidentielle où il a longuement évoqué la France, sa langue, sa culture et son histoire.

Très sévère sur la "stratégie de la confrontation" développée par La France insoumise depuis six ans, il a défendu "une gauche audacieuse pour construire le futur, sans décibel mais avec des solutions". L'ancien maire de Cherbourg a quitté le PS après l'accord de la Nupes conclu il y a plus d'un an avec LFI, EELV, les communistes et les socialistes. Avec son mouvement, il entend fédérer les tendances de gauche hostiles à cette alliance.