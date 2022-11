Christophe Castaner nommé président du conseil d'administration du tunnel du Mont-Blanc

La nomination a été publiée le 18 novembre au Journal Officiel suite au décret pris par le président de la République le 17 novembre. Dans un communiqué, le nouveau président de l'entreprise Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) s'est dit honoré "de présider une entreprise profondément attachée à servir un territoire de montagne". Il a également mis en avant son attachement aux "valeurs clés" de cette société, qu'il définit comme "la mobilité, la sécurité et l’écologie".

L'ATMB est une entreprise détenue à 91,3% par l'État et les collectivités territoriales, titulaire d'un contrat de concession avec l'État français qui lui a confié jusqu'en 2050 l'entretien et la gestion de l'Autoroute blanche (A40) et de la Route blanche (RN205). Elle s'occupe avec son homologue italien de l'exploitation et de l'entretien du Tunnel du Mont-Blanc.