Édouard Philippe en tête des politiques avec qui les Français aimeraient boire une bière, suivi de Le Pen et Attal

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est l'homme politique le plus plébiscité par les Français pour boire une bière, selon un sondage réalisé par l’agence de communication CorioLink en partenariat avec l’Ifop. Il est suivi par Marine Le Pen et Gabriel Attal. Emmanuel Macron est 4e, Elisabeth Borne 10e.

"Pour chacune des personnalités politiques suivantes, diriez-vous que vous avez tout à fait envie, plutôt envie, plutôt pas envie ou pas du tout envie de boire une bière avec elle ?" C'est la question qui a été posé à un panel de Français par l’agence de communication CorioLink en partenariat avec l’Ifop, et les résultats ont été publiés ce jeudi 28 décembre. La personnalité qui arrive en tête est l'ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe. 37% des sondés disent avoir envie de boire une bière avec lui. Le président d'Horizons, qui cache de moins en moins ses ambitions pour 2027, est suivi par la cheffe des députés RN Marine Le Pen (35%) et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal (34%).

Le président de la République Emmanuel Macron arrive en 4e position, 28% des sondés disant avoir envie de partager un verre avec lui. Une chute spectaculaire au fil des ans puisqu'il était arrivé très largement en tête de la première édition de 2017 avec un résultat de 44%. Sa Première ministre, Élisabeth Borne, est 10e seulement (21%). Avant elle figurent Marion Maréchal (27%), Fabien Roussel (25%), les ministres Bruno Le Maire (24%) et Gérald Darmanin (23%), ainsi que François Ruffin (22%). Sandrine Rousseau termine dernière du classement (13e, 13%), derrière Olivier Faure (14%) et Jean-Luc Mélenchon (15%, -10 points).

Institutionnalisé aux États-Unis avant chaque élection, le "beer test" est une étude destinée à mesurer le degré de popularité des personnalités politiques.

Le pouvoir d'achat en tête des discussions souhaitées

Interrogés sur les grands sujets que les Français souhaiteraient aborder, l’inflation et ses conséquences sur le pouvoir d’achat arrivent en tête (73%), suivie des difficultés de se loger (32%) et des mesures urgentes à prendre pour limiter le changement climatique (29%). Ils veulent aussi profiter de cet échange autour d’une bière pour tester les politiques : vérifier leur connaissance sur la vie réelle de leurs concitoyens (60%) et découvrir leur vision de l’avenir du pays (57%).

Enquête réalisée du 12 au 13 décembre, sur un échantillon de 1006 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.