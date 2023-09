Agnès Buzyn sur LCI : "Nous serons dans la même situation dans 10 ans si une crise du même type que le Covid se produit"

"Le problème c'est qu'après on me colle une étiquette qui est celle d'une candidate à la mairie de Paris en oubliant que je suis aussi un médecin qui voit arriver quelque chose, et c'est à ce moment-là que ma parole n'est plus entendue, je ne compte plus dans le dispositif", regrette-t-elle. "Est-ce que si j'avais été un homme avec une grosse voix, si j'avais eu plus de poids politique, j'aurais été mieux entendue ?", questionne encore l'ancienne ministre.

Malgré ces regrets, Agnès Buzyn assure avoir "fait le job" tant qu'elle était en poste. "J'ai fait tout ce que je savais et pouvais faire à l'époque", a-t-elle encore redit sur notre plateau, évoquant un ministère "incroyablement mobilisé dès janvier" bien qu'il lui soit "reproché de ne rien avoir préparé". Et d'illustrer : "Nous commandons, nous alertons les hôpitaux, nous faisons plusieurs réunions de crise au ministère dont je remarque d'ailleurs qu'un certain nombre de responsables médicaux ne prennent pas la mesure de la gravité". Alors qu'elle publie dans son livre de 500 pages des extraits d'agendas, de SMS ou de mails, cette dernière explique qu'il ne faut aucunement y voir une forme de règlement de comptes. "Effectivement, je mets des prises de parole des uns et des autres, les faits sont cruels mais ce n'est pas personnel, il y a un certain nombre de conseillers qui n'ont pas pris la mesure de ce qu'il se passait", soutient-elle.