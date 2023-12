André Santini visé par une plainte pour "outrage sexiste" après avoir traité deux élues EELV de "pin-up"

La conseillère municipale EELV de Saint-Ouen Dina Deffairi Saissac a déposé plainte pour "outrage sexiste" contre le maire UDI d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, a-t-on appris mercredi. Jeudi 21 décembre, lors d'une séance du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, dont il est président, l'édile avait qualifié Dina Deffairi Saissac, ainsi qu'une autre élue écologiste, de "pin-up".

EELV dénonce des "propos sexistes et méprisants" qui "n'ont d'autres buts que de rabaisser une femme élue". Dans un communiqué partagé ce mercredi 27 décembre sur X, le parti écologiste dénonce une situation survenue le jeudi 21 décembre lors d'une séance du Syndicat des eaux d'Ile-de-France. À cette occasion, son président, André Santini, par ailleurs maire UDI d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a qualifié deux élues EELV du département de Seine-Saint-Denis de "pin-up". "Ces comportements sont inacceptables et vont à l'encontre des valeurs de respect, d'égalité et de dignité eu égard aux principes républicains", indique le parti dans son communiqué.

EELV apporte aussi son soutien à l'une des deux élues visées, la conseillère municipale de Saint-Ouen Dina Deffairi Saissac, qui a porté plainte contre l'ancien ministre pour "outrage sexiste".

"Je me pose la question de l'intérêt de votre présence"

Dans la vidéo de la séquence, les deux élues visées réclament "un peu de respect" au président de séance, qui leur répond : "Comment voulez-vous que je vous méprise. Moi je me pose la question de l'intérêt de votre présence". Les écologistes se défendent d'être des "pin-up", ce à quoi il ajoute : "C'est bien dommage pour vous. (...) Vous n'êtes pas une pin-up, ça figurera au procès-verbal et ça suffira à accroître votre gloire, je suppose."

Dans son communiqué, EELV Ile-de-France rappelle que les propos à caractère sexiste ou sexuel sont punis par la loi et considérés comme un délit depuis le 1er avril 2023.