Il y a 50 ans naissait le Front national : le parti en 5 dates clés

Le congrès de Lille, qui réélit Marine Le Pen à la tête du parti, acte le changement de nom du Front national, qui devient Rassemblement national. La fille de Jean-Marie Le Pen veut aller plus loin dans la dédiabolisation et symboliser la "mue" du FN en un "parti de gouvernement" et d'alliances. Elle choisit de mixer Front national et Rassemblement Bleu Marine, et de faire un rappel au nom du groupe formé à l'Assemblée nationale en 1986 : Front national - Rassemblement national.