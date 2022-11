Le jeu "Antifa" remis en vente par la Fnac

"Nous avons pris le temps d’analyser en profondeur le contenu du jeu, qui ne fait l’objet d’aucune interdiction, et nous avons pu constater qu’il ne comporte rien de nature à justifier un refus de le commercialiser", estime l’enseigne dans un communiqué. La Fnac a donc "décidé de lever la suspension et de reprendre la vente du jeu", "conformément à sa mission de diffuseur culturel qui commercialise tout ce qui est autorisé par la loi, dans l’esprit qui a toujours été le sien de liberté et de diversité", a-t-elle indiqué.