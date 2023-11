Antisémitisme : une "grande marche" aura lieu ce dimanche à Paris à l'appel de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher

"La peur s’installe et risque même de se banaliser, si nous ne réagissons pas. Un sursaut s’impose, pour manifester clairement que la France n’accepte pas l’antisémitisme et que les Français ne se résignent pas, et ne résigneront jamais à la fatalité des haines", écrivent-ils dans une tribune publiée sur le site du Figaro. Ils disent organiser "une marche pour la République et contre l’antisémitisme. Une marche pour la France des droits de l'homme et pour la nation réunie. Une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine. Une marche pour la libération des otages dont huit de nos compatriotes".

"Parce qu’ils représentent la nation française, députés et sénateurs ont une responsabilité particulière, unique, qui doit les mobiliser dans les moments graves de notre histoire. Ils ne peuvent se taire, ils ne peuvent rester passifs. Ils doivent résister", écrivent-ils aussi, alors que depuis le début du conflit, les prises de positions de certains sont décriées.