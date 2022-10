Le RN vote la motion de censure de la Nupes : oppositions et majorité entre malaise et justification

Des élus de la majorité ont propagé le mot dièse #RNUPES. Et certains ont moqué des motions qui "s'entrelacent et s'embrassent". "Ils sont tout près de vouloir former un gouvernement de fusion nationale", a raillé Robin Reda (Renaissance). Ce mardi sur France 2, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a insisté sur le changement de doctrine des députés écologistes et socialistes, qui "se retrouvent à faire du blanchiment de vote extrême. On le savait avec l'extrême gauche et La France insoumise, on l'a découvert hier soir avec l'extrême droite et le Rassemblement national. J'ai une pensée pour les électeurs qui ont fait confiance à des députés socialistes ou écologistes, je pense qu'ils pensaient que la gauche allait continuer à creuser des digues avec le Rassemblement national, ils ont découvert hier qu'elle construisait des ponts".