Après Emmanuel Macron, Elisabeth Borne brandit à son tour la menace d'une dissolution de l'Assemblée

À l'occasion d'un déplacement à Lisbonne pour clore la saison culturelle franco-portugaise, la pensionnaire de Matignon a accordé une interview au quotidien Publico. Elle a jugé "choquante" la convergence des positions de la gauche et du Rassemblement national, visant à la faire chuter, les deux camps ayant voté une même motion de censure le 24 octobre à la suite du premier 49.3 autour du budget. Elisabeth Borne prévient alors que "s'il y a une alliance pour faire tomber le gouvernement de la part de groupes qui ne peuvent pas gouverner ensemble, revenir aux urnes peut être un chemin".

La cheffe de file du gouvernement poursuit son propos et ajoute : "On voit bien qu’il n’y a pas de majorité crédible qui puisse exister entre la Nupes et le RN, les électeurs ne partagent d’aucune façon la même vision de la société". Elle se montre au passage très critique envers les "leaders de gauche" qui se montreraient prêts à "abandonner leurs valeurs" afin de s'attaquer à la majorité.