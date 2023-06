Après l'attaque d'Annecy, le droit d'asile remis en cause de l'extrême droite à une partie de la gauche

"Je n'admets pas, comme beaucoup de Français, que nous ne soyons plus décisionnaires de qui entre dans notre pays, qui s'y maintient et à quelles conditions", avait déclaré la cheffe des députés RN Marine Le Pen vendredi, prônant une supériorité de la Constitution française sur le droit européen. La veille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait accepté une réforme de la politique migratoire de l'Union européenne prévoyant une solidarité obligatoire, les États étant tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile arrivés dans un pays de l'UE ou à défaut d'apporter une contribution financière à ce pays.

Également vendredi sur France 2, Eric Ciotti avait fustigé "une gestion catastrophique de l'asile en Europe". "Il faut changer les règles françaises et il ne faut plus se soumettre à des règles qui nous sont imposées, qui sont inadaptées", avait-il affirmé, rappelant la proposition de LR d'un "bouclier constitutionnel", permettant de déroger au droit international sur les questions migratoires au nom des intérêts de la Nation. Les Républicains, en pleine offensive sur l'immigration, ont déposé deux propositions de loi très fermes prévoyant notamment la possibilité de référendum sur l'immigration, ou de déroger au droit international sur les questions migratoires.