Après l'"échec" des législatives d'Emmanuel Macron, Gérard Larcher appelle à travailler "texte par texte"

"Pas de blocage mais, opposition claire, indépendance et être utile au pays", a défini comme ligne le sénateur des Républicains. Voulant appliquer "une nouvelle méthode" par rapport au précédent quinquennat, Gérard Larcher a donc appelé à un travail avec la majorité présidentielle, "texte par texte", prônant le travail parlementaire et l'enrichissement des projets ou des propositions de loi au fur et à mesure des navettes entre l'Assemblée et le Sénat.

L'élu a exprimé notamment son souhait que les projets de lois soient examinés en amont des Conseils des ministres par les différentes commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pour le président du Sénat, il n'est donc ni question de coalition, ni de pacte de gouvernement et encore moins de rejoindre le gouvernement. Un membre LR qui entrerait au gouvernement ne serait qu'un "débauchage individuel", a assuré Gérard Larcher.