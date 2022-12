Après la finale du Mondial, Macron sur le Charles-de-Gaulle pour fêter Noël avec les troupes

Emmanuel Macron a décollé pour Doha samedi vers 17h, en compagnie de son épouse Brigitte Macron et de plusieurs stars du ballon rond, dont l'attaquant Christopher Nkunku. Les champions de boxe Brahim Asloum et de judo Teddy Riner sont également du voyage ainsi que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Un garçon et une fille de 18 et 19 ans, amateurs de foot et bénéficiant de l'Aide sociale à l'enfance, ont aussi été conviés par le chef de l'État à assister à la finale avec leur directeur d'établissement à Cergy (Val-d'Oise).

Une assemblée sportive qu'il devra quitter dès lundi. Après le match, le locataire de l'Élysée partira directement de l'émirat vers la zone de déploiement du Charles-de-Gaulle pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes. En cas de victoire des Bleus, il ne sera donc pas à Paris lundi pour un éventuel accueil de l'équipe de France. Toutefois, cela ne signifie pas qu'Emmanuel Macron ne recevra pas l'équipe de France. La réception pourrait avoir lieu plus tard.