Vers une grève reconductible ? L'intersyndicale "décidera ce soir", indique Laurent Berger sur LCI

Pour "peser plus fort", des représentants syndicaux de plusieurs secteurs stratégiques ont en effet appelé à reconduire chaque jour leur grève, à l'instar de la RATP, de la SNCF ou des raffineries. Par le passé, Philippe Martinez (CGT) avait également déclaré qu'il "envisageait" ce type d'action. Mais pour son homologue de la CFDT, l'enjeu du jour est d'abord de mobiliser sur l'action de ce mardi. Sur le plateau de LCI, le secrétaire général a prédit une "journée de mobilisation très puissante", à la hauteur de celle du 31 janvier dernier, qui avait vu au moins 1,27 million de manifestants défiler dans la rue. Une prévision qui s'appuie sur "le rejet" qu'il observe "par les citoyens et par le monde du travail" de la réforme des retraites, a-t-il plaidé. Mais pas que. Pour le patron du syndicat, un "ras-le-bol" plus large s'exprime dans les cortèges. "C'est un mouvement du monde du travail qui est aussi sur d'autres considérations, comme la question de la reconnaissance et des conditions de travail", a-t-il affirmé.