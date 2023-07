Après la nomination d'une experte américaine à Bruxelles, Emmanuel Macron se dit "dubitatif"

S'il dit avoir "beaucoup de respect" pour l'experte américaine, il estime qu'"elle a été embauchée par beaucoup d'entreprises et devrait se porter en retrait de ces situations ce qui rend assez inopérant ce pour quoi on l'embauche". "Je pense que les Européens ont besoin de développer des compétences européennes, d'avoir une autonomie stratégique (…), il faut avoir une autonomie de pensée" et le recrutement de Mme Scott Morton "n'est pas forcément la décision la plus cohérente à cet égard", a-t-il critiqué. "Si nous n'avons aucun chercheur (européen) de ce niveau pour être recruté par la Commission, ça veut dire que nous avons un très grand problème avec tous les systèmes académiques européens", a-t-il ajouté. Il a par ailleurs souligné l'absence de "réciprocité" de la part des États-Unis et de la Chine pour nommer des Européens qui seraient "au cœur de (leurs) décisions".