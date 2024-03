Après Nemo, deux nouveaux chiens s’installent à l’Élysée

Emmanuel Macron a reçu deux lévriers en cadeau lors de son récent voyage officiel au Kazakhstan. Baptisés Jules et Jeanne, ils apparaissent sur un cliché posté sur Instagram par la photographe officielle de l'Élysée. Ces deux toutous rejoignent Nemo, le facétieux labrador adopté par le chef de l'État en 2017.

Nemo n’est plus tout seul. Adopté en 2017 par Emmanuel et Brigitte Macron, le labrador griffon noir a désormais deux nouveaux compagnons. Baptisés Jules et Jeanne, ces lévriers tazi ont été offerts au chef de l’État lors de son voyage officiel au Kazakhstan, en novembre dernier.

Après avoir passé leurs premières semaines en toute discrétion dans les méandres du palais présidentiel, les deux toutous ont été immortalisés avec le chef de l’État et leur aîné Nemo par la photographe officielle de l’Élysée, Soazig de la Moissonnière, sur un cliché posté ce week-end sur Instagram.

Comme on peut le lire en légende, cette photo en noir et blanc a été prise dans le vestibule d’honneur, tard dans la nuit du 14 mars, après l’interview événement d’Emmanuel Macron par Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix sur TF1 et France 2, au sujet de la guerre en Ukraine.

Jules et Jeanne sont-ils plus sages que Nemo à son arrivée à l’Élysée ? On se rappelle qu’à l’époque, le toutou adopté par les Macron dans un refuge de la SPA s’était soulagé sur une cheminée alors que son maître s’entretenait avec trois de ses secrétaires d’État. Une séquence immortalisée par les caméras de la présidence.

La passion des chiens contamine les plus hauts sommets de l’État puisqu’en février dernier, c’est Gabriel Attal qui a adopté Volta, une femelle chow-chow qu’il a présentée lui-même sur Instagram. Quelques jours plus tôt, le Premier ministre avait fait polémique en montrant des photos de l’animal à ses ministres pendant qu’un député socialiste s’exprimait à la tribune de l’Assemblée.