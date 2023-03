Après le déclenchement du 49.3, une motion de censure a-t-elle des chances d'être adoptée ?

Très vite après l'allocution d'Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée nationale, la cheffe des députés RN Marine Le Pen a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure, et voterait toutes celles qui le seront. Les parlementaires de la Nupes, communistes, écologistes, socialistes et insoumis, se sont également dit prêts à apporter leur soutien à une motion de censure déposée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot), le plus à même de rassembler toutes les voix, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Le président du groupe Bertrand Pancher a d'ailleurs confirmé que si le gouvernement ne retirait pas son projet de loi ou ne démissionnait pas, il déposerait une motion de censure transpartisane.

Seraient donc susceptibles de voter en faveur d'un tel texte : les 88 membres du groupe RN, les 74 Insoumis, les 31 socialistes, les 22 écologistes et les 22 communistes. À ceux-là, pourraient s'ajouter les 20 parlementaires du groupe Liot, et les 5 députés non-inscrits, pour un total de 262 voix. Insuffisant pour atteindre la majorité absolue, actuellement fixée à 287 (en temps normal, elle est de 289, les députés étant au nombre de 577, mais 4 sièges sont non pourvus).