Après le renoncement de Laurent Wauquiez, qui pour prendre la tête des Républicains ?

Officiellement, un seul candidat s'est déclaré : le maire d'Orléans Serge Grouard. Mais les possibles candidats les plus sérieux sont le secrétaire général du parti et député du Lot Aurélien Pradié, et le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. S'ils auraient tous les deux soutenus Laurent Wauquiez s'il avait été candidat, après l'annonce de sa non-candidature, ils ont désormais le champ libre et ont assuré qu'il faudrait à présent compter sur eux. "Chez Les Républicains, nous devons tout rebâtir. Parler à tous les Français. Un nouveau souffle à droite ? Au travail !", a réagi sur Twitter le premier, qui se laisse encore quelques jours pour réfléchir, selon Le Parisien. "J’œuvrerai pour ma part à la reconstruction d’un grand parti de droite, populaire et libéral, fidèle à notre grande histoire", a déclaré le second.